В Сети обсуждают школьный выпускной наследника Александра Лукашенко Николая. Сине-жёлтые наряды сына лидера Белоруссии и его спутницы привлекли внимание публики.
Младший наследник президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай отметил школьный выпускной. О знаменательном событии рассказали белорусские телеканалы.
Молодой человек выбрал для выпускного синий костюм и галстук в цвет наряда. Одна из его одноклассниц нарядилась с жёлтое платье. Так как парочка сфотографировалась вместе, в интернет-пабликах стали шутить о том, что выпускники воспроизвели цвета украинского флага.
Снимок прокомментировала Ксения Собчак.
"Коля Лукашенко на выпускном и его одноклассница пытаются нам что-то сказать", — пошутила журналистка.
Ранее сообщалось, что в подмосковной электричке мужчина устроил скандал. Ему не понравился сине-жёлтый рюкзак ребёнка.
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