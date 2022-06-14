Выпускной сына Лукашенко вызвал шутки из-за сине-жёлтых нарядов

В Сети обсуждают школьный выпускной наследника Александра Лукашенко Николая. Сине-жёлтые наряды сына лидера Белоруссии и его спутницы привлекли внимание публики.

Младший наследник президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай отметил школьный выпускной. О знаменательном событии рассказали белорусские телеканалы.

Молодой человек выбрал для выпускного синий костюм и галстук в цвет наряда. Одна из его одноклассниц нарядилась с жёлтое платье. Так как парочка сфотографировалась вместе, в интернет-пабликах стали шутить о том, что выпускники воспроизвели цвета украинского флага.

Снимок прокомментировала Ксения Собчак.

"Коля Лукашенко на выпускном и его одноклассница пытаются нам что-то сказать", — пошутила журналистка.

Ранее сообщалось, что в подмосковной электричке мужчина устроил скандал. Ему не понравился сине-жёлтый рюкзак ребёнка.