Джо Байден неожиданно перешёл на крик во время выступления в Филадельфии

Джо Байден перешёл на крик во время выступления в Филадельфии

Американский президент Джо Байден неожиданно перешёл на крик во время своего выступления в Филадельфии.

Обсуждая формирование бюджета Соединённых Штатов, президент заявил, что не хочет больше слышать "ложь о бездумных расходах".

"Мы меняем жизнь людей!" — прокричал лидер США.

Граждане Штатов сразу же отреагировали в социальных сетях на слова своего президента и напомнили о проблемах страны, пишет RT.

"Он определённо меняет жизнь людей. Из-за его трат мы не можем оплатить свои счета", "Меняются только цены на бензин", — кромментируют американцы речь Байдена.

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