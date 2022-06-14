Журналист и военкор газеты "Комсомольская правда" Александр Коц рассказал о будущем Украины.
У себя в аккаунте мессенджера он представил карту, которую якобы показали на Петербургском международном экономическом форуме. Там показано территориальное разделение Незалежной после окончания специальной военной операции России. Речь идёт о пятилетнем периоде.
В новые украинские области (3-4 округа) войдут бывшие регионы. Номер один на карте имеет Западный территориальный округ с областями нынешней Западной Украины.
"Под номером 1 значится Западный территориальный округ Хмельницкий в составе восьми, соответственно, западных областей", — пишет военный корреспондент.
Напомним, СВО на Украине продлится до достижения Россией поставленных задач.
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