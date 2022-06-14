Военкор Коц: территория освобождённой Украины может быть разбита на 3-4 округа

Журналист и военкор газеты "Комсомольская правда" Александр Коц рассказал о будущем Украины.

У себя в аккаунте мессенджера он представил карту, которую якобы показали на Петербургском международном экономическом форуме. Там показано территориальное разделение Незалежной после окончания специальной военной операции России. Речь идёт о пятилетнем периоде.

В новые украинские области (3-4 округа) войдут бывшие регионы. Номер один на карте имеет Западный территориальный округ с областями нынешней Западной Украины.

"Под номером 1 значится Западный территориальный округ Хмельницкий в составе восьми, соответственно, западных областей", — пишет военный корреспондент.

Напомним, СВО на Украине продлится до достижения Россией поставленных задач.