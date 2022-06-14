The Guardian: у США и ЕС нет того количества вооружения, которое требует Украина

Авторы британской газеты The Guardian заявили, что у США и ЕС нет того количества вооружения, которое требует советник руководителя Офиса Президента Украины.

Михаил Подоляк недавно заявил, что Украине необходимо для победы 1 тысяча гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 500 танков, 2 тысячи единиц бронетехники и 1 тысяча дронов.

По данным The Guardian, Штаты и Евросоюз не смогут удовлетворить запросы Украины. Ссылаясь на данные Международного института стратегических исследований (IISS) авторы пишут, что у Соединённых Штатов есть всего 383 установки РСЗО Himars, 225 ед. M270, а в распоряжении морской пехоты США имеется 47 ед. M270. У ключевого союзника США — Великобритании — есть только 35 модифицированных M270.

Авторы сообщают, что запрашиваемые Украиной 300 ед. РСЗО составляют половину существующих запасов США.

Ещё хуже обстоят дела с гаубицами. Ссылаясь на данные IISS, The Guardian пишет, что 1 тысяча гаубиц — это примерно целый арсенал Штатов. В конце мая США уже поставили Украине 109 гаубиц.

"По данным IISS, до передачи 109 (Гаубиц. — Прим. ред.), у армии США было 518 буксируемых гаубиц M777 уже поставленного типа, а у морской пехоты США есть ещё 481", — пишут авторы газеты.

Единственное, что США могут поставить Киеву в полном объёме, — это 500 танков. The Guardian сообщает, что в строю у США имеется более 2600 танков, а на хранении есть ещё 3400 боевых машин.