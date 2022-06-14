Офицер полиции США получил 1,5 млн долларов за символику СС на своём кабинете

Сотрудник американской полиции обогатился благодаря тому, что повесил на дверь своего кабинета фашистскую символику.

Помощник начальника полиции города Кент (штат Вашингтон) Дерек Каммерцелл строил из себя истинного фашиста. Он приветствовал коллег "римским салютом", носил кожаные штаны. Он рассказывал, что его дед скончался во время Холокоста, "упав со сторожевой вышки".

Дерека прозвали "обергруппенфюрером". Каммерцелл приобрёл погоны, которые соответствовали этому званию, и вывесил их на двери своего рабочего кабинета.

В 2020 о выходка офицера полиции прознали активисты и местная еврейская община. Полицейского временно отстранили от работы. В 2021 общественность призвала серьёзнее наказать любителя фашисткой символики. Каммерцелла отправили в оплачиваемый отпуск.

Здесь сработали особенности правовой системы США, которая не допускает двойное наказание за одно преступление. Уволить офицера не получилось. Властям пришлось в итоге выплатить полицейскому 1,5 млн долларов компенсации.

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