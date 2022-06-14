Кнутов: удар РФ должен превзойти тот удар, который был нанесен по Донецку

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что удар РФ должен превзойти тот удар, который был нанесен по Донецку в понедельник.

По мнению Кнутова, в ответ на массированные обстрелы Донецка, союзные силы РФ и ДНР должны бить по оборонным объектам. По словам эксперта, бить по центрам принятия решения необязательно. Лучше сосредоточить внимание на складах, предприятиях для ремонта техники и штабах.

"Необязательно бить по центрам принятия решений, но оборонные объекты, склады, предприятия для ремонта техники и штабы должны пострадать. Удар должен был значимым и по мощности превзойти тот удар, который был нанесён по Донецку", — сказал эксперт в интервью "Украине.ру".

В понедельник ВСУ обстреляли практически все районы Донецка. Больше всех пострадали Пролетарский, Куйбышевский, Петровский и Киевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин официально обратился к России и попросил "дополнительные союзнические силы".

Кнутов считает, что эвакуировать мирных граждан Донецка пока что бессмысленно. Однако это необходимо будет сделать, если на фронте появятся системы залпового огня MLRS или HIMARS. Данное вооружение будет угрожать гражданам Донецка.