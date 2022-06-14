Фёдоров: остановить конфликт на Украине можно через решение вопроса с Литвой

Депутат Евгений Фёдоров, представляющий "Единую Россию", предложил отменить постановление Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики". Созданный таким образом прецедент, по его мнению, поможет в разрешении территориальных споров, включая вопросы по Украине.

"Это чисто правовой вопрос, который позволит урегулировать отношения, как Путин говорил, красных линий и безопасной территории в границах СССР и снять угрозу НАТО по линии прибалтийских государств. Этот прецедент позволит решить эту проблему в будущем с Украиной — понятно, что надо когда-то решать ее", — пояснил Фёдоров в беседе с Телеканалом "360".

Депутат отметил, что в самой Литве прекрасно понимают, что её выход из состава СССР был незаконным, и не сопровождался необходимыми в таких случаях референдумом или разделом общей собственности.

Фёдоров подчеркнул, что литовские власти понимают, что вслед за отменой постановления будет идти чёткая и конкретная претензия, в том числе и на определённые территории.

Парламентарий напомнил, что Литва вообще не существовала как государство по итогам Второй Мировой войны, и сегодня, руководствуясь международным правом, она может быть исключена и из НАТО, и из числа наций. Фёдоров уверен, что при наличии правовых аргументов с НАТО можно будет договориться. По мнению депутата, его решение, принятое в итоге посредством законопроекта либо суда — единственный путь остановить конфликт.