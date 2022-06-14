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Washington Post: Javelin уже не эффективны на Украине

Мир

Противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые США поставляют на Украину, потеряли былую эффективность из-за отсутствия техподдержки, сообщает Washington Post, ссылаясь на ветеранов американской армии.

Washington Post: Javelin уже не эффективны на Украине

По словам инструктора-волонтера Марка Хейворда, украинские солдаты переводили инструкцию по использованию Javelin с помощью программы Google Translate. Из-за неправильного перевода ВСУ считали многие ПТРК сломанными.

Хейворд отметил, что системы Javelin сложнее использовать, чем другие переносные комплексы, поскольку для работы этих ПТРК нужны батареи и специальный охлаждающий агент. Кроме того, для успешного применения оружия необходимо ознакомиться с мануалом, который входит в комплект поставки и насчитывает 258 страниц.

Также у украинских войск нет возможности позвонить на "горячую линию", чтобы устранить возникающие неполадки. Солдатам приходится самостоятельно решать вопросы с ремонтом, что нередко заканчивается полной поломкой Javelin.

Собеседник издания указал ещё на одну причину неэффективности ПТРК на Украине. Дело в том, что США поставляют Javelin без двух важных компьютерных программ, которые позволяют обучиться стрельбе из ракетного комплекса.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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