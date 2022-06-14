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Командир спецназа "Ахмат" генерал Алаудинов: настрой у военных ВСУ плачевный

Мир

Командиром чеченского спецназа "Ахмат" генерал Апти Алаудиновым рассказал о специальной военной операции (СВО) РФ и о плачевном настрое военных ВСУ.

Командир спецназа "Ахмат" генерал Алаудинов: настрой у военных ВСУ плачевный

Помощник главы Чеченской Республики по силовому блоку, генерал-майор полиции Апти Алаудинов с гордостью рассказал корреспонденту "МК", что спецназ "Ахмат" — самый интернациональный спецназ, который только существует в мире. В него входят граждане самых разных национальностей: армяне, казахи, грузины и даже украинцы.

Сам Алаудинов принимал участие в освобождении Рубежного, Кременной, Северодонецка и других прилегающих населённых пунктов.

"Мы выполняем все те задачи, которые ставит перед нами руководство страны в лице Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина", — сказал Алаудинов.

Основная сложность продвижения в населённых пунктах, по словам генерала, это то, что военные ВСУ прикрываются "живым щитом". Однако непосредственно боевые условия не представляют для "Ахмата" никакой сложности.

"Все их укрепления выстраиваются таким образом, чтобы мы были вынуждены ювелирно работать между гражданским населением и бойцами ВСУ", — рассказал Алаудинов.

Алаудинов рассказал, что они не могут себе позволить вести себя как ВСУ, поэтому сначала им необходимо выявлять место нахождения мирных граждан, затем эвакуировать их, а уже после этого "Ахмат" начинает действовать.

"Но как только доходит до стрелковой дистанции, нам уже равных нет, и никто с той стороны не пытается длительно нам противостоять. <…> как только расстояние между нами уменьшается до дистанции стрелкового боя, украинские военные сразу бросают позиции", — заявил генерал "Ахмата".

Алаудинов рассказал и о плачевном состоянии ВСУ. По его словам, украинские военные долгое время верили, что иностранные наёмники окажут им реальную усиленную помощь. Однако уже после первого боя настрой легионеров изменился.

"В рядах иностранцев началась настоящая паника. После первых потерь наёмники уже не изъявляют особого желания противостоять нам. <…> Так что настрой у украинских вооруженных формирований плачевный, ну, а тех, кто всё-таки хочет повоевать с нами, мы быстро "успокаиваем". Работа идёт планомерно", — сказал Алаудинов.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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