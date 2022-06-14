Политолог Юрин: вряд ли Парламент Англии даст Шотландии выйти из Великобритании

Научный сотрудник в университете Оксфорда, независимый политолог Олег Юрин в беседе с Pravda.Ru выразил сомнение, что у Шотландии получится выйти из состава Соединённого Королевства. Таким образом он прокомментировал заявление главы Шотландии Николы Стерджен о планах провести новый референдум о независимости.

Юрин напомнил, что выход из состава Соединённого Королевства — это генеральная политическая идея Шотландской национальной партии. По его словам, Шотландия мечтает о таком же статусе, каким обладают Канада и Австралия, главой которых также является английская королева. И даже если Великобритания распадётся на два независимых друг от друга государства, королева Англии всё равно не перестанет быть королевой Шотландии.

Юрин также коснулся вопроса брекзита, который назвал серьёзным.

"В своем большинстве население Шотландии не хотела выходить из Евросоюза. И когда голосование по референдуму было, по-моему, в 2016 году, люди, которые сконцентрировались в основном в Англии, голосовали за выход из Евросоюза. А в Шотландии — нет", — подчеркнул политолог.

Что же касается реальной возможности голосования за независимость Шотландии, Юрин считает её крайне маловероятной.

"Для этого должны быть приняты решения в Вестминстере, в Парламенте Англии, в общем Парламенте. И вероятность того, что этот Парламент даст такую возможность Шотландии, это мечта у главы шотландского правительства, но вероятность этого очень низкая", — заключил Юрин.

14 июня первый министр Шотландии Никола Стерджен озвучила планы провести новый референдум по поводу независимости страны, который, по её словам, поможет Шотландии стать более благополучной и справедливой, и не зависеть от решений правительства Великобритании.