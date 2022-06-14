Евсеев: Польша лишила свою армию большей части боеспособной техники, помогая ВСУ

Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что Польша оказала военную помощь Украине, направив ей вооружение своих действующих воинских частей. Это истощило её собственную армию, так что в случае начала гипотетической войны с РФ Варшаве будет нечем воевать.

Если заявление польского лидера Анджея Дуды о поставках вооружения, в том числе танков, бронемашин, винтовок, ракет, на сумму 2 млрд долларов является правдой, это означает, что Варшава отдала значительную часть собственного боевого арсенала, пишет "Украина.ру". Издание размещает мнение Владимира Евсеева относительно данной ситуации.

"Вы собираетесь входить на Западную Украину? А с чем вы туда собираетесь входить? С фигой в кармане? Как вы будете туда заходить без танков? А если будет боестолкновение с Россией? Вы думаете, Россию остановит, что это не украинские войска, а польские? Вы действительно собираетесь входить на территорию Украины одной бригадой танков "Леопард"?" — задал вопросы Евсеев.

По его мнению, Варшаве стоит задуматься о своём положении и перестать считать количество отправленных на Украину танков.