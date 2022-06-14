Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что Польша оказала военную помощь Украине, направив ей вооружение своих действующих воинских частей. Это истощило её собственную армию, так что в случае начала гипотетической войны с РФ Варшаве будет нечем воевать.
Если заявление польского лидера Анджея Дуды о поставках вооружения, в том числе танков, бронемашин, винтовок, ракет, на сумму 2 млрд долларов является правдой, это означает, что Варшава отдала значительную часть собственного боевого арсенала, пишет "Украина.ру". Издание размещает мнение Владимира Евсеева относительно данной ситуации.
"Вы собираетесь входить на Западную Украину? А с чем вы туда собираетесь входить? С фигой в кармане? Как вы будете туда заходить без танков? А если будет боестолкновение с Россией? Вы думаете, Россию остановит, что это не украинские войска, а польские? Вы действительно собираетесь входить на территорию Украины одной бригадой танков "Леопард"?" — задал вопросы Евсеев.
По его мнению, Варшаве стоит задуматься о своём положении и перестать считать количество отправленных на Украину танков.
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