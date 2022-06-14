Минобороны Украины сообщило о мобилизации сотен тысяч человек

Замминистра обороны Украины Анна Маляр ответила на вопрос, сколько человек удалось мобилизовать для противодействия российской спецоперации.

"Идёт речь о большом количестве, о сотнях тысяч", — сказала она в эфире телеканала "Украина 24".

Украинский лидер Владимир Зеленский ввёл на Украине военное положение 24 февраля. После этого его продлевали каждый месяц. В мае депутаты Верховной рады проголосовали за продление военного положения и всеобщей мобилизации до 23 августа.

После того, как Россия начала спецоперацию на Украине, украинское оборонное ведомство сообщило, что мобилизация пройдёт в несколько этапов. Первыми будут призваны военные с боевым опытом и контрактники, потом мужчины, которые служили в армии до 2014 года. Следующими пойдут на фронт выпускники военных кафедр вузов.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что необходимо призвать в армию один миллион человек, а начальник генштаба ВСУ Сергей Шаптала издал приказ о начале мобилизации женщин.