Замминистра обороны Украины Анна Маляр ответила на вопрос, сколько человек удалось мобилизовать для противодействия российской спецоперации.
"Идёт речь о большом количестве, о сотнях тысяч", — сказала она в эфире телеканала "Украина 24".
Украинский лидер Владимир Зеленский ввёл на Украине военное положение 24 февраля. После этого его продлевали каждый месяц. В мае депутаты Верховной рады проголосовали за продление военного положения и всеобщей мобилизации до 23 августа.
После того, как Россия начала спецоперацию на Украине, украинское оборонное ведомство сообщило, что мобилизация пройдёт в несколько этапов. Первыми будут призваны военные с боевым опытом и контрактники, потом мужчины, которые служили в армии до 2014 года. Следующими пойдут на фронт выпускники военных кафедр вузов.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что необходимо призвать в армию один миллион человек, а начальник генштаба ВСУ Сергей Шаптала издал приказ о начале мобилизации женщин.
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