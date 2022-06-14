Экс-лидер Боливии Моралес: начав конфликт на Украине, США теряют свою экономику

США, являясь зачинщиком украинского конфликта, становятся проигравшей стороной и в социальном, и в экономическом плане. Таким мнением поделился бывший президент Боливии Эво Моралес.

Экс-президент Боливии в беседе с РИА Новости назвал конфликт на Украине "провокацией США по отношению к России, организованной при помощи НАТО".

Моралес считает, что у России не было выбора, и она в отношении Украины приняла единственно возможное решение, как и "любая страна, гарантирующая свой суверенитет, свою независимость, идентичность, достоинство и свободу своим гражданам, которых она обязана защищать".

Моралес подчеркнул, что Вашингтон, подогревая этот конфликт, разрушает прежде всего свою экономику и заставляет страдать своих собственных граждан.

"США в результате этого конфликта теряют свою гегемонию и экономику… Почему я говорю, что они проигрывают экономически в этой войне, спровоцированной ими же? Потребительские цены растут… ВВП снижается… Это факты. В российско-украинском конфликте США теряют экономику и наносят ущерб своему народу", — отметил Моралес.