Стив Форбс: Байдена надо возвращать на Землю

Экс-кандидат в президенты США Стив Форбс обвинил президента Джо Байдена в разрушении состояния американской экономики, заявив, что Байден живет не на “планете Земля”.

“Люди задаются вопросом, на какой планете он находится, - сказал Форбс в эфире канала Fox News. - Сейчас это не планета Земля, и его нужно спустить на Землю, но, к сожалению, для этого потребуются выборы”.

Поводом для эмоционального замечания политика стало сообщение Бюро статистики труда о том, что индекс потребительских цен вырос на 8,6% в мае, что является самым высоким показателем за 40 лет. По данным GasBuddy, цены на газ выросли до более чем 5 долларов за галлон. Это то самое сообщение, апеллируя к которому Байден обвинил Владимира Путина в повышении цен в США. К слову, напомним, что на днях американский лидер виновника переназначил (об этом подробнее – здесь).

“Президент может жаловаться и указывать пальцем на Владимира Путина или COVID, или на то, что он называет жадными компаниями, но опрос за опросом показывают, что американский народ в подавляющем большинстве указывает пальцем на самого этого президента и его администрацию, ухудшающих инфляцию”, - сказал Форбс.