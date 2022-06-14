Немецкий телеканал назвал нападение ВСУ на Донецк атакой России

Немецкий телеканал Tagesschau выпустил программу новостей, в которой выдал инцидент с обстрелом Майского рынка в Донецке за действия российской армии, хотя на самом деле Вооружённые силы Украины всю последнюю неделю активно бомбят столицу Донбасса.

СМИ показало кадры с последствиями атаки ВСУ по рынку. По словам диктора новостей, из-за действий армии РФ погибли три мирных жителя, ещё несколько получили ранения.

"Украина становится всё более бессильной против массированных обстрелов со стороны российской армии", — сказал немецкий ведущий.

Ранее ВСУ обстреляли Будённовский район Донецка, где располагается Майский рынок. Атака ВСУ привела гибели нескольких человек, в том числе ребёнка. С ранениями были госпитализированы 18 горожан.

В настоящее время Донецк находится под самым мощным обстрелом со стороны украинской армии с 2015 года. Атака ведётся по всем районам города. Наибольшие повреждения получили дома в Пролетарском, Куйбышевском, Петровском и Киевском районах.