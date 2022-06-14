Болгары назвали Зеленского самым вредным человеком для Украины

Читатели болгарского издания Dir выразили возмущение по поводу призывов президента Украины Владимира Зеленского "деоккупировать" Крым.

Ранее украинский лидер заявил, что намерен "отвоевать" Крым у России и вернуть его в состав Украины. Лидер Незалежной пообещал, что украинский флаг будет реять над городами полуострова. При этом Зеленский не пояснил, как и когда планирует отобрать Крым у РФ.

Один из читателей назвал Зеленского шутником и напомнил, что его страна разваливается, а украинцы бегут в Европу.

"А хотят ли крымчане вернуться в состав Украины?" — задал вопрос другой юзер.

Третий пользователь назвал Зеленского самым вредным человеком для украинского народа.

Ещё один читатель Dir написал, что у Украины больше шансов войти в состав Крыма, чем наоборот.