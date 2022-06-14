Читатели болгарского издания Dir выразили возмущение по поводу призывов президента Украины Владимира Зеленского "деоккупировать" Крым.
Ранее украинский лидер заявил, что намерен "отвоевать" Крым у России и вернуть его в состав Украины. Лидер Незалежной пообещал, что украинский флаг будет реять над городами полуострова. При этом Зеленский не пояснил, как и когда планирует отобрать Крым у РФ.
Один из читателей назвал Зеленского шутником и напомнил, что его страна разваливается, а украинцы бегут в Европу.
"А хотят ли крымчане вернуться в состав Украины?" — задал вопрос другой юзер.
Третий пользователь назвал Зеленского самым вредным человеком для украинского народа.
Ещё один читатель Dir написал, что у Украины больше шансов войти в состав Крыма, чем наоборот.
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