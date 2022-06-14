В Шотландии планируют провести новый референдум о независимости

Шотландский министр Никола Стерджен сообщила, что власти планируют получить разрешение на организацию нового референдума о независимости региона.

"После всего, что произошло — брекзит, Борис Джонсон (премьер-министр Британии. — Прим. ред.), коронавирус — время поговорить о том, как сделать Шотландию более благополучной и справедливой", — сказала Стерджен в ходе пресс-конференции.

Вместе с этим политик заявила, что представителям региона необходимо провести голосование без поддержки правительства Великобритании.

Ранее глава МИД королевства Лиз Трасс заявила, что Лондон отправит нелегальных мигрантов, которые находятся на территории страны, в Африку.