Шотландский министр Никола Стерджен сообщила, что власти планируют получить разрешение на организацию нового референдума о независимости региона.
"После всего, что произошло — брекзит, Борис Джонсон (премьер-министр Британии. — Прим. ред.), коронавирус — время поговорить о том, как сделать Шотландию более благополучной и справедливой", — сказала Стерджен в ходе пресс-конференции.
Вместе с этим политик заявила, что представителям региона необходимо провести голосование без поддержки правительства Великобритании.
Ранее глава МИД королевства Лиз Трасс заявила, что Лондон отправит нелегальных мигрантов, которые находятся на территории страны, в Африку.
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