Стариков: ввоз солнечных батарей из Вьетнама из-за энергокризиса опозорил США

Из-за энергетического кризиса в США введён режим чрезвычайной ситуации. Сторонниками американского президента Джо Байдена в целях борьбы с недостатком электроэнергии обнулены пошлины на ввоз в страну солнечных батарей. По мнению писателя Николая Старикова, такая ситуация позорит США, поскольку ввозить указанные батареи Америка вынуждена из Вьетнама, которому проиграла войну.

"Здесь интересно, откуда они их ввозят? Из Вьетнама! Представляете, какой позор для сверхдержавы. Америка воевала во Вьетнаме, проиграла, опозорилась один раз. Проходит несколько десятилетий — и сверхдержава с большим экономическим потенциалом, претендующая сохранять монополию и гегемонию, покупает солнечные батареи в том самом Вьетнаме, который она старалась сравнять с землёй", — сказал Стариков в интервью изданию "Украина.ру".

Он назвал сложившиеся обстоятельства квинтэссенцией позора США, который осознаётся и самой страной. Американцы считают войной спасение доллара и гегемонии Штатов, поэтому продолжают направлять вооружение для ВСУ и занимаются подстрекательством Тайваня к провозглашению независимости.