Daily Express: Макрон предал Зеленского ради российского газа

Франция увеличила закупки газа из России, несмотря на то, что страны Евросоюза ранее договорились сократить импорт российского голубого топлива, сообщает издание Daily Express.

"Макрон предал Украину", — написал автор статьи.

Центр исследований энергетики и чистого воздуха опубликовал отчёт, в котором приводятся данные о том, что Франция, Бельгия и Нидерланды купили у России крупную партию газа по льготным ценам. При этом Франция в апреле и мае приобрела у России топливо на сумму 900 миллионов евро.

Ранее журналист издания L'Opinion сообщил, что Франция может поставить Украине противокорабельные ракетные комплексы Exocet, дальность которых составляет до 180 километров. Один такой комплекс может одновременно наносить удар сразу по четырём целям.