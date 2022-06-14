Кедми: осуждённых в ДНР британских наёмников можно обменять на Ассанжа

Суровый приговор иностранным наёмникам — двум британцам и марокканцу, взятым в плен под Мариуполем в апреле, — вынесли в ДНР совершенно оправданно. Такое мнение высказал израильский политолог, военный эксперт Яков Кедми.

Кедми считает, что наёмники, особенно те, которые воюют не в рамках ЧВК, а нанимаются на личной основе, заслуживают смертной казни, применявшейся в пятидесятые годы.

В беседе с изданием "Военное дело" Кедми не исключил возможность замены расстрела пожизненным заключением. Это произойдёт автоматически, если Республика войдёт в состав РФ, так как смертную казнь в России не применяют. Пока же оснований для смягчения приговора нет, добавил аналитик.

Вариант обмена осуждёнными к высшей мере наказания также нельзя сбрасывать со счетов, заметил политолог.

Если смертную казнь начнут применять на Украине, то этих и новых приговорённых будут держать на такой случай. Обмен возможен только после помилования, заявил Кедми.

По его мнению, обменять английских наёмников стоило бы на Джулиана Ассанжа, предоставив ему право беспрепятственного выезда из Британии в любую страну по его желанию.