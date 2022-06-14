Захарова: Украина - колония Запада, живущая за счёт его кредитов

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Украина фактически является колонией Запада, поскольку живёт за счёт его кредитов.

"Положение постоянно кредитуемой стороны, на которое вверенное им государство обрекли Порошенко и Зеленский (политические противники, уж в этом они едины как ни в чём), не просто поставило Украину в зависимость от Запада, а превратило ее в колонию и подмандатную территорию во всех смыслах", — отметила Захарова.

Как подчеркнула представитель МИД РФ, "Украина самым активным образом напрямую продаётся западному капиталу", начиная с 2014 года. Политик уточнила, что суммы, переданные Киеву с 2014 по 2021 год, составили 70,5 миллиардов долларов, а с момента начала российской спецоперации на Украине объём траншей с Запада лишь увеличился.

Также Захарова отметила, что учреждение специального органа, в ведении которого будет "деколонизация" Украины, запоздало и бесполезно, потому что "киевская колония англосаксонской метрополии прежние позиции не обретёт".