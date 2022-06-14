По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Украина фактически является колонией Запада, поскольку живёт за счёт его кредитов.
"Положение постоянно кредитуемой стороны, на которое вверенное им государство обрекли Порошенко и Зеленский (политические противники, уж в этом они едины как ни в чём), не просто поставило Украину в зависимость от Запада, а превратило ее в колонию и подмандатную территорию во всех смыслах", — отметила Захарова.
Как подчеркнула представитель МИД РФ, "Украина самым активным образом напрямую продаётся западному капиталу", начиная с 2014 года. Политик уточнила, что суммы, переданные Киеву с 2014 по 2021 год, составили 70,5 миллиардов долларов, а с момента начала российской спецоперации на Украине объём траншей с Запада лишь увеличился.
Также Захарова отметила, что учреждение специального органа, в ведении которого будет "деколонизация" Украины, запоздало и бесполезно, потому что "киевская колония англосаксонской метрополии прежние позиции не обретёт".
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