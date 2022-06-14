Ламбрехт: Берлин поставит гаубицы Киеву после завершения обучения бойцов ВСУ

Германия поставит первые гаубицы на Украину после того, как завершится обучение украинских военнослужащих, которые будут заниматься обслуживанием орудий. Об этом заявила во вторник, отвечая на вопрос журналистов, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Она также добавила, что конкретная информация по датам поставки и маршруту озвучиваться не будет по соображениям безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца определиться со своей позицией по вопросу поддержки Киева и расставить для себя приоритеты.