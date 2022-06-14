Барабанов: отказ от признания независимости Украины и Литвы приведёт к войне

Россия вряд ли будет реально отзывать признание независимости Латвии, Литвы, Эстонии и Украины. Об этом заявил политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов, комментируя в интервью Pravda.Ru соответствующее предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова.

По его словам, высказывание парламентария играет свою логическую роль в информационной кампании РФ, которая осуществляется для того, чтобы противостоять давлению со стороны других стран.

"Но я не думаю, что это приведёт к отказу от признания независимости. Единственный логический вариант отказа от признания Украины и Литвы — это полномасштабная война с ними на следующий день. С Украиной специальная военная операция и так идёт. Война с Литвой, думаю, нереальна, поскольку Литва — член НАТО. Прямой конфликт со странами НАТО пока на повестке дня не стоит", — сказал Барабанов.

Он добавил, что решение отозвать признание независимости приведёт к всплеску русофобии в Латвии, Эстонии и на Украине. Политолог подчеркнул: непризнание — редкое явление в международных отношениях.

Ранее Фёдоров сообщил в интервью Sputnik Латвия, что в будущем РФ может отозвать признание независимости Латвии, Литвы, Эстонии и Украины. При этом он добавил, что данный механизм необходимо отрабатывать на разных территориях НАТО.