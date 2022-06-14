Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие для начала мирных переговоров.
Глава Незалежной высказался о ситуации, сложившейся в стране в результате проведения спецоперации.
Он признал, что у России есть преимущество в виде времени. Зеленский объяснил, что переговоры с Москвой возможны при одном условии.
"Время играет на Россию, а не на Украину… Киев готов вести переговоры только в том случае, если другая сторона готова "прекратить в****"", — сказал глава Украины.
Ранее стало известно, что по всем посольствам была распространена директива президента Украины Владимира Зеленского о том, что дипведомства должны раздобыть для Киева максимально возможное количество оружия, включая тяжёлое вооружение.
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