Зеленский готов к переговорам: "Время играет на Россию"

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие для начала мирных переговоров.

Глава Незалежной высказался о ситуации, сложившейся в стране в результате проведения спецоперации.

Он признал, что у России есть преимущество в виде времени. Зеленский объяснил, что переговоры с Москвой возможны при одном условии.

"Время играет на Россию, а не на Украину… Киев готов вести переговоры только в том случае, если другая сторона готова "прекратить в****"", — сказал глава Украины.

Ранее стало известно, что по всем посольствам была распространена директива президента Украины Владимира Зеленского о том, что дипведомства должны раздобыть для Киева максимально возможное количество оружия, включая тяжёлое вооружение.