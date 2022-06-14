Зеленский выдвинул требование к посольствам достать как можно больше оружия

По словам украинского посла в Австралии Василия Мирошниченко, по всем посольствам была распространена директива президента Украины Владимира Зеленского о том, что дипведомства должны раздобыть для Киева максимально возможное количество оружия, включая тяжёлое вооружение.

"Оружия много не бывает, особенно в нашем контексте нужно его побольше, поэтому все посольства и все послы Украины в мире сейчас сконцентрированы на одном задании, которое поставил для нас президент — это оружие, амуниция, гаубицы и бронетехника", — рассказал Мирошниченко в эфире телеканала "Украина 24".

Что касается Австралии, она, по данным Мирошниченко, уже помогла Украине на 225 миллионов долларов. В австралийскую военную помощь Киеву вошли, в частности, бронетранспортёры в количестве 54 штук, противотанковое вооружение, боеприпасы, амуниция, шесть гаубиц М777 и беспилотные летательные аппараты.

Требования Зеленского к Западу относительно необходимости поставок оружия Киеву продолжают звучать даже после того, как США согласовали новый пакет военной помощи Украине на 40 миллиардов долларов.