ВСУ второй раз за день обстреляли Донецк

Украинские военные обстреляли из системы залпового огня Куйбышевский район Донецка. Ранее во вторник артиллерийскому обстрелу подвергся Киевский район города.

По Куйбышевскому району было выпущено 10 ракет из РСЗО "Град".

"Населённый пункт Пески — Донецк (Куйбышевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее в центре рассказали об обстреле Киевского района Донецка, в том числе снарядами калибра 155 мм.