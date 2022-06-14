В сценарии конфликта на Украине - голод и дефолт

uРоссия окончательно переломит ситуацию на фронтах Украины, когда российские солдаты окружат украинских военных на территории Донбасса.

Об этом Ura.ru заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, всё станет окончательно ясно, когда последняя группировка окажется в кольце. Там, где расположены Авдеевка, Краматорск, Славянск и Лисичанск с Северодонецком, находится более 70 тысяч человек из ВСУ.

Российским войскам нужно решить окончательно этот вопрос и взять под контроль всю территорию юго-востока.

Эксперт напомнил, что приоритет России — это освобождение Донбасса, но придётся идти дальше, чтобы отодвинуть границу (с учётом последних идей Запада о поставках орудий дальнего боя — это жизненная необходимость).

Как минимум, впереди Харьковская область, и решение по данному поводу придётся принимать в ближайшие недели до конца этого месяца.

Бои идут под Авдеевкой, Марьино.

Сверху наступление идёт на Краматорск и Славянск, дальше на фланге — Лисичанск.

"Торопиться не надо, так как это жизни людей, и нужно помнить, что каждый день приносит страдания мирному населению", — резюмировал аналитик.

Сложно не согласиться — люди страдают уже довольно долго, поэтому вопрос — когда наступит мир? — является актуальным, как никогда.

Любая битва — это ресурсное противостояние, а у Украины ресурсов нет не только для сопротивления, но и для жизни. При этом, страна сама по себе большой кусок, требующий огромных ресурсов для поддержания. Кто будет кормить эту чёрную дыру в Европе, неизвестно. Фактически, это политический, экономический и национальный дефолт, считают эксперты.

По словам главы украинского Минфина Сергея Марченко, бюджета у страны фактически нет, есть только международная грантовая и кредитная помощь. Собственные доходы, по оптимистическим оценкам, сейчас покрывают лишь одну треть расходов, а две трети покрываются за счёт заимствований и грантовых средств, признал чиновник.

"Вероятнее всего, осенью Украину будут силой впихивать России на содержание, так как страна катится в голод, а средств для отопительного сезона осени-зимы 2022-23 гг. нет, и уже не будет. Впрочем, украинские страдания для ЕС могут стать и очередным витком увлекательного шоу, с помощью которого ястребы войны будут влиять на европейское общественное мнение, чтобы и дальше спонсировать кровопролитие на Украине", — считают авторы проекта "Империя курильщика”.

Управляемый голод — вполне рабочий инструмент. Госслужащие перейдут на паёк, а остальным в стране будет править "чёрный" рынок.

В конечном итоге, Украину вытолкают на переговоры, в которых ключевую роль будут играть итоги третьего этапа вооружённого противостояния и внешнее участие.

Пока объективных причин для перемирия со стороны России нет, считает эксперт проекта "Шпион, которому никто не пишет”. Украина постарается разменять сдачу Донбасса на юг, что совсем России не нужно.

Придётся формировать совершенно другую реальность, чем сейчас солдаты российской армии и занимаются.