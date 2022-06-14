Саймс: Байден допустил стратегическую ошибку, говоря о ядерном ударе по Украине

Президент США Джозеф Байден допустил стратегическую ошибку, заявив о возможности применения Россией ядерного оружия против Украины. А украинцы — взрослые люди, которые должны сами нести ответственность за свою безопасность. Такое мнение высказал американский политолог и историк Дмитрий Саймс, пишет "Военное дело".

Эксперт подчеркнул, что ядерные удары России, если они будут нанесены, смогут достичь не только военных баз США на территории Западной Европы, но и самой территории Соединенных Штатов. Это изменит отношение американского обывателя к конфликту на Украине коренным образом, считает аналитик.

Также политолог назвал нынешнего лидера США человеком вменяемым, добавив при этом, что его сторонником не является. По мнению Саймса, Байден принадлежит к тому поколению, которое помнит ужасы Второй мировой войны, поэтому стремится избежать катастрофической эскалации.