Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива обвинил президента Незалежной Владимира Зеленского в бизнесе на крови украинцев. По мнению политика, "война" закончится тогда, когда лидера страны прекратят финансировать.
По словам депутата, иностранные СМИ публикуют информацию о денежных поступлениях в Киев. Так, в Вашингтоне уже считают, что миллиарды могут разворовывать.
"Для Зеленского — это хороший бизнес, который ему приносит 130 млн в день (по данным The Wall Street Journal). Назовите, кто ещё в мире сегодня зарабатывает столько? И чем дольше дней будет длиться война, тем больше он со своей командой сможет украсть!", — заявил бывший депутат.
По мнению Кивы, команда Зеленского тут же "свернёт" все военные действия, как только Запад прекратить поддерживать Киев деньгами.
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