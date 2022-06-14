Экс-депутат Кива: чем дольше продлится "война", тем больше заработает Зеленский

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива обвинил президента Незалежной Владимира Зеленского в бизнесе на крови украинцев. По мнению политика, "война" закончится тогда, когда лидера страны прекратят финансировать.

По словам депутата, иностранные СМИ публикуют информацию о денежных поступлениях в Киев. Так, в Вашингтоне уже считают, что миллиарды могут разворовывать.

"Для Зеленского — это хороший бизнес, который ему приносит 130 млн в день (по данным The Wall Street Journal). Назовите, кто ещё в мире сегодня зарабатывает столько? И чем дольше дней будет длиться война, тем больше он со своей командой сможет украсть!", — заявил бывший депутат.

По мнению Кивы, команда Зеленского тут же "свернёт" все военные действия, как только Запад прекратить поддерживать Киев деньгами.