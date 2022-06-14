Группировка украинских войск под Донецком насчитывает более 14 тысяч человек

Украинские вооружённые формирования сосредоточили под Донецком более 14 тыс. человек. Они располагаются в районе Авдеевки.

"Более 14 тыс. человек сгруппировались в районе Авдеевки, идут ожесточённые бои", — передаёт ТАСС слова своего собеседника в силовых структурах.

Как уточнил источник информагентства, речь идёт не только о бойцах ВСУ, но и иностранных наёмниках, а также боевиках украинских националистических батальонов.

Накануне Донецк подвергся мощным обстрелам из систем залпового огня и артиллерии. Один из снарядов попал в роддом.