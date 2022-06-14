Украинские вооружённые формирования сосредоточили под Донецком более 14 тыс. человек. Они располагаются в районе Авдеевки.
"Более 14 тыс. человек сгруппировались в районе Авдеевки, идут ожесточённые бои", — передаёт ТАСС слова своего собеседника в силовых структурах.
Как уточнил источник информагентства, речь идёт не только о бойцах ВСУ, но и иностранных наёмниках, а также боевиках украинских националистических батальонов.
Накануне Донецк подвергся мощным обстрелам из систем залпового огня и артиллерии. Один из снарядов попал в роддом.
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ВС РФ продолжают успешно бороться с иностранными наёмниками на Украине.