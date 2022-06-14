Представитель генсека ООН: Украина творит беззаконие, обстреливая роддом Донецка

При массированном обстреле мирных кварталов Донецка был повреждён местный роддом, что явно нарушает международное гуманитарное право, заявил представитель ООН.

Официальный представитель Генерального секретаря Всемирной Организации Объединённых Наций Стефан Дюжаррик обвинил киевский режим в нарушении множества международных норм, которые касаются ведения боевых действий.

"Любые удары по гражданской инфраструктуре, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права", — заявил Дюжаррик.

Также он отметил, что из-за ежедневных обстрелов и бомбардировок гибнет гражданское население города.

"Сегодня утром в Донецке в результате попадания снаряда в 50 метрах от комплекса ООН пострадали рынок и жилой дом", — уточнил представитель ООН.

Власти Донецкой Народной Республики сообщили, что в результате атаки с украинской территории 33 человека были ранены и пятеро погибли.