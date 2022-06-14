Мельник: ФРГ увеличила импорт топлива из РФ, хотя заявляет о поддержке Украины

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник усомнился в том, что власти Германии действительно поддерживают Киев.

По его словам, недавно Федеральное статистическое управление Германии опубликовало данные о поставках российских энергоносителей в страну. В публикации сказано, что в первом квартале 2022 года ФРГ заплатила за импорт топлива из РФ рекордные 15,8 миллиарда евро.

"Это вы называете солидарностью с Украиной? Или бизнес превыше всего?" — высказался посол.

Ранее Мельник назвал "историческим позором" отказ Германии поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder. Вице-канцлер и министр по делам экономики ФРГ Роберт Хабек уже неоднократно отмечал, что Берлин оказывает достаточную помощь ВСУ с военной техникой. Однако он подчеркнул: Германия не может исполнять абсолютно все желания украинских политиков.