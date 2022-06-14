Президент США Джо Байден намерен точно выдвигать свою кандидатуру на выборной гонке в 2024 году, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, политик неоднократно заявлял, что хочет побороться за "второй срок".
Что интересно, в этот раз представитель Белого дома не упомянула о здоровье действующего лидера.
"Что я могу сказать, это то, что президент неоднократно говорил, что планирует баллотироваться в 2024 году… Всё, что я могу сказать, что президент намерен делать то, что президент планирует делать", — сказала Жан-Пьер в эфире CNN.
По словам пресс-секретаря, ей порой "сложно угнаться" за темпами работы Байдена и за тем, что он делает для американского народа.
Отметим, что в этом году Байдену исполнилось 79 лет, соответственно, в 2024 году президенту будет 81 год.
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