Пресс-секретарь Белого дома: Байден точно будет баллотироваться в 2024 году

Президент США Джо Байден намерен точно выдвигать свою кандидатуру на выборной гонке в 2024 году, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По её словам, политик неоднократно заявлял, что хочет побороться за "второй срок".

Что интересно, в этот раз представитель Белого дома не упомянула о здоровье действующего лидера.

"Что я могу сказать, это то, что президент неоднократно говорил, что планирует баллотироваться в 2024 году… Всё, что я могу сказать, что президент намерен делать то, что президент планирует делать", — сказала Жан-Пьер в эфире CNN.

По словам пресс-секретаря, ей порой "сложно угнаться" за темпами работы Байдена и за тем, что он делает для американского народа.

Отметим, что в этом году Байдену исполнилось 79 лет, соответственно, в 2024 году президенту будет 81 год.