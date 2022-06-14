Захар Прилепин: Самое время присоединить Польшу к Белоруссии

Власти в Варшаве признали, что передали все свои танки Украине. В подобной ситуации стоит задуматься о присоединении Польши к Белоруссии, считает Прилепин.

Во время совещания с командованием Минобороны Польши президент страны Анджей Дуда уточнил, что в качестве помощи киевскому режиму были переданы "сотни танков, боевых машин, артиллерия, а также беспилотники". Стоимость поставленного вооружения уже перевалила за 1,7 млрд долларов.

"Мы просим союзников передать нам оружие, необязательно новое", — обратился он к партнёрам по Североатлантическому альянсу.

Таким положением вещей очень хотелось бы воспользоваться, отметил российский писатель Захар Прилепин.

"Самое время присоединить Польшу к Белоруссии", — заявил он.

Если допустить возможность, что НАТО не станет помогать Варшаве, поляки окажутся в достаточно глупой ситуации, уточнил публицист.

"Какой гармоничный и добрый стал бы сразу мир. Русский мир, я бы сказал", — резюмировал Прилепин.