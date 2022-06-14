France 24: Литва из-за страха перед Россией купила у Франции 18 гаубиц

Литва согласилась купить у Франции 18 гаубиц, заявили в понедельник министры обороны двух стран. Официально эта покупка объясняется тем, что прибалтийская страна, из-за страха перед Россией, укрепляет свой арсенал.
Литва, член ЕС и НАТО, решила выделить дополнительные 300 миллионов евро (312 миллионов долларов) в свой оборонный бюджет на 2022 год, поскольку опасается за свою безопасность.
"Литва закупит у Франции 18 гаубиц Caesar MarktII", — написал в соцсетях министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, приложив совместное фото с французским коллегой Себастьяном Лекорну.
"Они значительно усилят" возможности вооруженных сил Литвы, добавил Анушаускас.
В связи со спецоперацией России на Украине многие небольшие страны Балтии нагнетают русофобскую истерию, заявляя, что им есть чего опасаться и что они могут стать следующими.
Напомним, что Литва, Латвия и Эстония проявили солидарность в своем порыве поддержать ВСУ военной техникой. Та же Литва заявила, что отправила военные грузы на "десятки миллионов" евро, в том числе ЗРК "Стингер", минометы, винтовки, боеприпасы и другое оборудование на Украину. Литовцы также собрали более пяти миллионов евро, чтобы купить Украине еще один беспилотник Bayraktar.
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