Житель Мариуполя: боевики "Азова"* стреляли по людям, мешая тушить дом

Украинские националисты из батальона "Азов"* стреляли по мирным жителям, которые пытались потушить загоревшийся дом. Об этом сообщил житель Мариуполя Игорь Кирпота.

Мужчина рассказал российским следователям, что со 2 марта начались сильные обстрелы Мариуполя, поэтому он вместе с соседями спустился в убежище. По его словам, всего в подвале прятались около 32 человек.

Кирпота подчеркнул: в убежище пришлось провести весь март. За это время, пояснил мариуполец, погибли четыре человека. Как отметил мужчина, их пришлось временно похоронить во дворе.

Он также добавил, что рядом с домом располагалась база полка "Азов"*. Националисты стреляли по гражданскому населению, мешая тушить возникающие из-за обстрелов пожары, утверждает Кирпота.

"Когда сил сидеть в подвале уже не осталось, народ решил покинуть дом", — приводит слова мужчины РИА Новости.

Мариуполец поделился, что ему пришлось пройти пешком несколько кварталов. На следующий день российские военные вывезли мужчину вместе с другими жителями города в соседний Новоазовск.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.