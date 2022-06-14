Чешские власти поддерживают вероятные "планы" Варшавы создать "новую польско-украинскую Речь Посполитую", что весьма странно, заявил исполнительный директор Института Вацлава Клауса Йиржи Вейгл.
Как подчеркнул Вейгл, ранее чешские власти придерживались нейтралитета, но "ни с того ни с сего" решили поддержать Варшаву, которая, вероятно, намерена вернуть свои позиции на Украине.
"И вдруг правительство Чехии, на удивление, рьяно берёт на себя роль своеобразного секунданта Польши, стремящейся создать новую польско-украинскую Речь Посполитую, которая простиралась бы от Балтики до Днепра и Чёрного моря", — пояснил аналитик в статье для iDNES.cz.
По его мнению, Чехии не стоит так "оголтело" вставать на сторону Польши по вопросам украинского конфликта, а искать более взвешенные варианты решения ситуации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
России придется занять Сумскую, Черниговскую, Полтавскую и Харьковскую области, чтобы получить "буфер" от переданного Украине дальнобойного западного оружия.