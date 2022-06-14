Вейгл: Польша хочет вернуть свои позиции на Украине — чехи в роли "секунданта"

Чешские власти поддерживают вероятные "планы" Варшавы создать "новую польско-украинскую Речь Посполитую", что весьма странно, заявил исполнительный директор Института Вацлава Клауса Йиржи Вейгл.

Как подчеркнул Вейгл, ранее чешские власти придерживались нейтралитета, но "ни с того ни с сего" решили поддержать Варшаву, которая, вероятно, намерена вернуть свои позиции на Украине.

"И вдруг правительство Чехии, на удивление, рьяно берёт на себя роль своеобразного секунданта Польши, стремящейся создать новую польско-украинскую Речь Посполитую, которая простиралась бы от Балтики до Днепра и Чёрного моря", — пояснил аналитик в статье для iDNES.cz.

По его мнению, Чехии не стоит так "оголтело" вставать на сторону Польши по вопросам украинского конфликта, а искать более взвешенные варианты решения ситуации.