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Арестович снова обвиняет Запад: передача оружия Украине — дешёвая комедия

Мир

Внештатный советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал передачу Незалежной западного оружия "дешёвой комедией". По его словам, худшего процесса просто не придумать.

Арестович снова обвиняет Запад: передача оружия Украине — дешёвая комедия

По мнению Арестовича, то что сейчас происходит в контексте поставок вооружения Украине западными партнёрами жёстко "фильтруется" политическими ограничениями.

"Если трезво на это посмотреть и за этим бы не стояла трагедия конкретно украинского народа, то более дурной и дешёвой комедии по передаче Западом нам оружия, я просто не в силах представить", — считает Арестович.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление президента Украины, который потребовал от Германии прекратить "балансировать" между Россией и Незалежной. По словам Зеленского, канцлер ФРГ Олаф Шольц должен "заверить" Киев в своей поддержке. Речь, естественно, идёт об увеличении поставок тяжёлого вооружения.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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