В Литве испугались заявления депутата РФ об отказе в независимости: "Это угроза"

Вильнюс всерьёз обеспокоен словами депутата Госдумы РФ Евгения Фёдорова о том, что на рассмотрение в российское ведомство внесли законопроект об отказе от признания независимости Литвы. По словам главы литовского МИД Габриэлюса Ландсбергиса, подобный шаг несёт большую "опасность и угрозу".

Как подчеркнул представитель дипмиссии, Литва со всей серьёзностью отнеслась к заявлению российского депутата.

"Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой для Литвы, и мы воспринимаем все эти угрозы всерьёз", — пояснил Ландсбергис в беседе с Foreign Policy. — Мы очень серьёзно относимся ко всему, что заявляют в Москве".

Ранее депутат Госдумы от "Единой России" Евгений Фёдоров внёс на рассмотрение парламентариев законопроект об отказе признать независимость Литвы. По словам политика, постановление Госсовета СССР "О признании независимости Литовской Республики", было принято незаконно, так как его принял неконституционный орган с нарушением требований нескольких статей Конституции СССР.