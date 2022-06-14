WELT: Путин намерен "вернуть территории Российской империи" — даже Аляску

Президент России Владимир Путин намерен восстановить территориальные границы некогда Российской империи, заявили немецкие аналитики. Так, по их мнению, после окончания спецоперации на Украине, Москва может "пойти на Европу".

Согласно информации, Путин якобы захочет вернуть в состав России следующие территории:

Финляндию,

Польшу,

Латвию,

Эстонию,

Литву.

Кроме прочего, по мнению немецких аналитиков, "не ускользнёт" от Москвы и некогда принадлежащий империи штат США.

"Сегодняшний штат США имеет огромное стратегическое значение для Вашингтона — из-за его природных ресурсов и как идеальное военное расположение между Тихим океаном и Арктикой. После аннексии Крыма в 2014 году контроль над Аляской неоднократно поднимался в публичной сфере России", — резюмировали аналитики WELT.