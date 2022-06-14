Призывы Италии и Венгрии могут привести к ослаблению антироссийских санкций

Италия и Венгрия призывают к скорейшему урегулированию ситуации вокруг Украины, что может привести к ослаблению санкций в отношении Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на чиновников и дипломатов.

По их словам, страны Евросоюза разделились во мнении по вопросу дальнейших действий в отношении России из-за негативных последствий ограничительных мер для их экономик. А такие государства, как Италия и Венгрия призывают к скорейшему прекращению огня. Это может привести к ослаблению антироссийских санкций. При этом страны Балтии и Польша выступают за продолжение боевых действий на Украине.

Собеседник агентства в правительстве Германии выразили опасения, что к затягиванию конфликта вокруг Украины может привести позиция некоторых политиков стран Запада, которые "подстрекают" Киев к нереалистичным военным целям.

Тем временем, США вместе с партнерами по G7 работают над ужесточением ограничительных мер против Москвы, сообщил старший заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Дерек Хоган. По его словам, работа ведется в тесной координации со странами-членами G7.