Турция начала работы по укладке газопровода по дну Чёрного моря

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале укладки первой трубы, по которой природный газ будет доставляться на сушу с месторождения Сакарья, которое расположено в Чёрном море.

"Газ с Чёрного моря будет в системе в первом квартале 2023 года <…> Пик производства ожидается в 2026 году", — сказал Эрдоган.

По его словам, трубопровод способен прокачивать до 40 миллионов кубометров газа, однако на начальной стадии объём транспортируемого "голубого топлива" составит 10 миллионов кубических метров.

Как сообщил министр природных ресурсов и энергетики Турции Фахреттин Донмез, черноморский газ покроет 25-30% потребностей страны.

По мнению украинского политолога Вадима Карасёва, Турции выгодно, чтобы Москва лишила Киев Николаева и Одессы, имеющих выход к Чёрному морю, поскольку в таком случае США и Британия потеряют интерес к Украине и перестанут быть игроками в черноморской акватории.