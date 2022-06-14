Историк Хомский: умалчивание Вашингтона о заявлениях властей РФ — безумие

Замалчивание фактов, о которых говорят российские политики, безумие, заявил американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский. По его словам, все высказывания официальных представителей России проходят жёсткую цензуру в США.

Как пример, Хомский привёл слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о поставках украинского зерна, в которых он выдвинул несколько предположений о том, как преодолеть кризис. Однако, по словам историка, мнение российского политика не совпало с позицией Вашингтона.

"Почему нам нельзя знать, что они говорят? Почему я вынужден на сайте "Аль-Джазиры" искать заявления, которые делает министр иностранных дел России?", — пояснил историк в беседе с Massachusetts Peace Action. — Безумие. И дело не только в этом. Если вы вдруг поднимете эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой".

По мнению историка, в России свободно цитируют американских политиков и знают, о чём говорит официальный Вашингтон.