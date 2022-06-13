Bloomberg: два американских банка приостановили операции по госдолгу России

Крупнейшие в мире банки, американские JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Goldman Sachs сворачивает свою деятельность в РФ и более не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц.

Решение принято после соответствующего указания со стороны Министерства финансов США о приостановлении операции в данной сфере.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия будет рассчитываться с держателями отечественных еврооблигаций с помощью механизма, который работает по той же схеме, что и продажа газа за рубли.