Крупнейшие в мире банки, американские JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию долговых обязательств России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Goldman Sachs сворачивает свою деятельность в РФ и более не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц.
Решение принято после соответствующего указания со стороны Министерства финансов США о приостановлении операции в данной сфере.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия будет рассчитываться с держателями отечественных еврооблигаций с помощью механизма, который работает по той же схеме, что и продажа газа за рубли.
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