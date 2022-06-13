Монтян: у Запада нет "плана Б" для выстоявшей перед санкциями России

Украинский политолог Татьяна Монтян считает, что страны коллективного Запада были уверены в том, что российская экономика разрушится после введения санкций. Однако их план провалился. Ведущий программы "В теме" предложил Монтян оценить шестой пакет западных санкций, который, по его мнению, оказался абсолютно бесполезным.

"Коллективный Запад весьма креативен, поэтому, обязательно что-нибудь ещё придумает", — отметила политолог.

Однако, по мнению Монтян, шестой пакет санкций вскоре окажется вместе с предыдущими пакетами.

"У них опять не оказалось плана Б", — заявила она.