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Мельник разозлил немцев претензиями насчёт нерадушного приёма украинцев

Мир

Новые претензии украинского посла в Германии Андрея Мельника стали причиной раздражённых комментариев немецких соцсетей.

Мельник разозлил немцев претензиями насчёт нерадушного приёма украинцев

На этот раз Мельник заявил, что власти ФРГ недостаточно радушно принимают украинских беженцев. Украинский посол написал в Twitter, что большинство украинцев покидают Германию, "не получив должного гостеприимства".

В комментариях к этому посту, пользователи отметили, что Германия делает всё возможное, чтобы поддержать беженцев.

Но некоторые комментаторы были достаточно резки. Например, один из них написал, что Украине нельзя давать более ни цента, Германия сделала для неё достаточно. "Вон из Германии вместе с этим послом, у которого все всегда плохо", — цитирует РИА "Новости" одного из пользователей.

"Этот неблагодарный человек портит отношения Германии и Украины. Сначала у него политики были плохими, теперь — сами граждане. Он забивает мяч в собственные ворота!" — добавил другой.

"В какой-то момент ему придется остановиться и подумать, как его реплики сказываются на образе страны. Он больше вредит Украине, чем помогает", — отметил третий.

Следует отметить, что Андрей Мельник постоянно провоцирует власти Германии резкими комментариями. Большая часть его претензий касается недостаточно оперативной, по мнению посла, помощью Украине. В частности, речь идёт о различных системах вооружений.

В начале мая Мельник назвал канцлера "обиженной ливерной колбасой" после того, как в прессе появились сообщения, что Олаф Шольц отказался от визита в Киев после того, как украинские власти отказались принять президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Визит президента был отменён в апреле, из-за якобы его "тесных связей" с Россией.

Спустя пару недель Шольц прокомментировал заявление Мельника. Точнее сказать, отказался комментировать, подчеркнув, что не надо придавать значение отдельным словам, а надо сосредоточиться на помощи Украине.

Подобное поведение германских властей, очевидно, явно придаёт украинскому послу уверенности в том, что все его резкие заявления, неприемлемые для дипломата, не будут иметь для него последствий. Хотя некоторые депутаты бундестага и предлагали его выслать. Но это, скорее, частные мнения.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
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