В двух жилых домах на окраине Светлодарска в Донбассе было налажено производство военных беспилотников и взрывных устройств для украинской армии. Об этом рассказал служащий Народной милиции ЛНР.
"В жилом доме располагался импровизированный цех по производству беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударных. Они изготавливали и самодельные взрывные устройства", — передаёт его слова РИА Новости.
По словам луганского военнослужащего, в ходе зачистки окрестностей Светлодарска было обнаружено два частных дома с цехами по производству беспилотников и взрывчатки. Дома заняли военные ВСУ и использовали для собственных нужд, уточнил он.
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