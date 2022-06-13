В жилых домах Светлодарска обнаружены цеха по производству беспилотников для ВСУ

В двух жилых домах на окраине Светлодарска в Донбассе было налажено производство военных беспилотников и взрывных устройств для украинской армии. Об этом рассказал служащий Народной милиции ЛНР.

"В жилом доме располагался импровизированный цех по производству беспилотных летательных аппаратов, в том числе ударных. Они изготавливали и самодельные взрывные устройства", — передаёт его слова РИА Новости.

По словам луганского военнослужащего, в ходе зачистки окрестностей Светлодарска было обнаружено два частных дома с цехами по производству беспилотников и взрывчатки. Дома заняли военные ВСУ и использовали для собственных нужд, уточнил он.