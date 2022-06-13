СБУ выявила в Лисичанске 50 "предателей" с помощью Starlink от Илона Маска

Украинские спецслужбы читают мессенджеры и следят за гаджетами граждан с помощью систем спутникового интернета Starlink от Маска, уверен Захар Прилепин.

Сергей Гайдай, которого киевский режим назначил "губернатором Луганской области", рассказал, что СБУ смогла выявить в Лисичанске около 50 человек, которые читали российские Telegram-каналы и публиковали там данные.

Украинцев, желающих получать правдивую информацию, обнаружили в штабе, где раздают гуманитарную помощь. Гумштаб в Лисичанске был оборудован системой Starlink.

"Российские агенты передавали данные через спутниковую сеть "Старлинк", — уточнил Гайдай.

Прилепин предположил, что все гаджеты, которые подключаются к Wi-Fi в гуманитарных штабах, тщательно отслеживаются украинскими спецслужбами, а потому использовать такой доступ в интернет на подконтрольной Киеву территории небезопасно.