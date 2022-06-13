Украинские спецслужбы читают мессенджеры и следят за гаджетами граждан с помощью систем спутникового интернета Starlink от Маска, уверен Захар Прилепин.
Сергей Гайдай, которого киевский режим назначил "губернатором Луганской области", рассказал, что СБУ смогла выявить в Лисичанске около 50 человек, которые читали российские Telegram-каналы и публиковали там данные.
Украинцев, желающих получать правдивую информацию, обнаружили в штабе, где раздают гуманитарную помощь. Гумштаб в Лисичанске был оборудован системой Starlink.
"Российские агенты передавали данные через спутниковую сеть "Старлинк", — уточнил Гайдай.
Прилепин предположил, что все гаджеты, которые подключаются к Wi-Fi в гуманитарных штабах, тщательно отслеживаются украинскими спецслужбами, а потому использовать такой доступ в интернет на подконтрольной Киеву территории небезопасно.
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