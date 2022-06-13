В ответ на рост цен на отопление, польские власти официально дали разрешение на сбор древесины в лесах. В стране распространяют инструкции с рекомендациями, как правильно собрать хворост, а пресс-секретарь главной дирекции государственных лесов Польши Михал Гзовски сделал заявление в эфире местного телеканала Polsat:
"Мы значительно расширяем доступ поляков к самостоятельному получению древесины в лесу. Речь идет о сборе хвороста, в основном — веток, но также мы можем предоставить полякам более толстые бревна".
Жители Польши восприняли информацию адекватно, люди рассылают в мессенджерах данные инструкции и, кажется, начнут готовиться к будущей зиме посредствам сбора валежника, ведь в стране возник дефицит угля и газа, после эмбарго на импорт российских энергоресурсов.
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