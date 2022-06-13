У Приволья в ЛНР уничтожены иностранные наёмники

Российские и луганские военные уничтожили иностранных наёмников у города Приволье в ЛНР. Об этом сообщил посол республики в РФ Родион Мирошник.

По его словам, в ходе боёв в районе Приволья часть бойцов ВСУ пыталась спрятаться вблизи Новодружевска и Белогоровки. Однако сделать это им не удаётся.

"По ним наносятся удары, спокойно менять позиции им уже никто не даст. Среди погибших есть иностранные наёмники", — отметил Мирошник, добавив, что также уничтожается военная техника ВСУ, поставленная странами Запада.